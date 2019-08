Al via i lavori al campo sportivo dell’Invictasauro: «Il nuovo centro sarà più accogliente»

GROSSETO – Sono iniziati i lavori di demolizione del centro sportivo posto in via Lago di Varano della Asd Invictasauro. Le ruspe, stanno demolendo la vecchia tribuna per consentire la realizzazione di una nuova struttura che potrà ospitare 200 persone.

E’ stato anche abbattuto il vecchio bar per fare posto ad una nuova struttura che ne ospiterà uno nuovo oltre che un ristorante-pizzeria. Inoltre, nell’aria di ingresso sarà realizzata una zona verde per accogliere gli avventori. Nell’area, da alcuni giorni è in uso un campo sintetico sussidiario, delle dimensioni di 50 x 70.

“Stiamo lavorando senza sosta per poter ospitare al meglio i ragazzi e i bambini, nonché i loro genitori, che sì iscriveranno con la Asd Invictasauro in questa stagione sportiva – commenta il presidente Paolo Brogelli -. Nell’occasione si ricorda che le iscrizioni sono aperte e che nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 settembre si terranno gli Open Day. Per partecipare, senza impegno, basterà chiamare la segreteria della Scuola calcio Elite al numero 0564/415025, aperta tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30″.