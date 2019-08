220mila euro per una nuova rete idrica in città: «Sarà all’avanguardia»

GROSSETO – Una nuova rete idrica a servizio della località I Crespi, nel comune di Grosseto. Prenderà il via a metà settembre l’importante intervento di bonifica – per un investimento di oltre 220mila euro – sulla condotta che attraversa l’argine del fiume Ombrone in località I Crespi, a Grosseto.

Si tratta di una tubazione che ha all’attivo diversi “anni di servizio” e che nell’ultimo periodo è stata spesso oggetto di interventi di riparazione. Acquedotto del Fiora ha pertanto deciso di sostituirla completamente: i lavori, inseriti nell’ambito dell’importante mole di investimenti infrastrutturali portata avanti dal gestore sul territorio, partiranno intorno alla metà del mese di settembre e prevedono la posa di un chilometro di nuova condotta in materiale all’avanguardia.