SpazioArte: da settembre all’interno di AltriMondi

FOLLONICA – A partire da settembre le attività di SpazioArte proseguiranno all’interno di AltriMondi, il centro culturale polifunzionale di Follonica nato dall’esperienza di Ouverture Edizioni con varie realtà del territorio. Il progetto di SpazioArte, nato nel 2013 su iniziativa di Lorenza Baudo insieme ad alcuni docenti della scuola, cambierà dunque luogo fisico ma non la filosofia, ovvero quella di creare occasioni per sperimentare forme di espressività differenti che possano confluire in esperienze che mettono in relazione varie discipline artistiche.

“Dopo la morte di mio padre – spiega Lorenza Baudo, responsabile del progetto – ho sentito fortissima l’urgenza di realizzare un luogo di incontro e di scambio, in cui le persone potessero intraprendere percorsi artistici variegati: musica e musicoterapia, arte grafica e pittorica, fotografia, scrittura creativa, teatro, discipline olistiche. Questo perché mio padre, che era molto timido e riservato, aveva avuto finalmente la possibilità di liberare la propria creatività attraverso differenti esperienze artistiche. Io stessa, dopo anni di blocco emotivo, sono riuscita a far fluire nuovamente la mia energia e a compiere scelte decisive per la mia crescita a seguito di un seminario intensivo di MusicArTerapia nella Globalità dei linguaggi”.

In AltriMondi, dunque, insieme a tutti i docenti confluiranno le esperienze, l’entusiasmo e la passione che hanno animato SpazioArte in questi sei anni di attività, che si andranno a fondere con le nuove idee e l’energia di altri collaboratori del Centro. Per info sulle prossime attività: www.lorenzabaudo.com.