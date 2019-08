Qualità della vita: per il tempo libero Grosseto in vetta alla classifica. È settima in Italia

GROSSETO – La Maremma nella top ten in Italia per il tempo libero. Secondo la classifica stilata da Il Sole 24 ore, che quest’anno celebra i 30 anni della indagine sulla qualità della vita nelle città italiane, Grosseto si piazza in settima posizione rispetto alle 107 province del nostro Paese.

Gli indicatori dell’indice del tempo libero – Il quotidiano milanese ha preso in considerazioni diversi parametri legati ad alcuni indicatori. Questi sono la densità turistica, la permanenza media nelle strutture, la ricettività e natura, tutti gli spettacoli, ristoranti e bar, librerie, cinema, teatro, spesa in cinema e teatro, concerti, mostre ed esposizioni, sport.

Grosseto si piazza molto bene nelle classifica degli indicatori di sport, cinema, ricettività e natura, librerie e ristoranti e bar. (Qui trovate il dettaglio di tutte le sottoclassifiche: https://lab24.ilsole24ore.com/indice-tempolibero/indexT.php)

La top ten completa – Queste le prime dieci città nella classifica sull’indice del tempo libera: Rimini, Firenze, Venezia, Trieste, MIlano, Siena, Grosseto, Livorno, Gorizia, Pisa.