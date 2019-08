Palio di Castel del Piano: al via le iscrizioni. Ecco come partecipare

CASTEL DEL PIANO – Sono in corso le iscrizioni per partecipare alle batterie di selezione del palio di Castel del Piano e del trofeo “Memorial Gastone Pioli”, che chiuderanno alle ore 13 del 31 agosto.

Sono ammessi cavalli anglo arabi dai 4 anni in su. Per le batterie del palio è prevista una partecipazione massima di 20 cavalli, oltre i quali si procederà a sorteggio. Per il Memorial Pioli è prevista una partecipazione massima di 8 cavalli in base all’ordine di iscrizione.

I cavalli iscritti alle batterie dovranno presentarsi a partire dalle ore 8 del 6 settembre nella piazza Donatori del Sangue di Castel del Piano, con un ordine che sarà comunicato ai proprietari.

Le batterie avranno inizio alle 15,30 del 6 settembre, al termine delle quali i capitani si riuniranno per scegliere i 4 cavalli che successivamente saranno sorteggiati ed abbinati alle contrade per disputare il palio nel giorno 8 settembre.

Il Memorial Pioli si svolgerà il 7 settembre a partire dalle 16.

La modulistica per le iscrizioni è scaricabile dal sito del comune di Castel del Piano all’indirizzo www.comune.casteldelpiano.gr.it

Contatti:

Marco Petri 3801467267

Susanna Pioli 3204311691