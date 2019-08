Occhiali Ray-ban e Gucci, borse Louis Vuitton: ancora un sequestro in spiaggia

FOLLONICA – Non si fermano gli agenti della Polizia municipale di Follonica impegnati dall’inizio dell’estate in una serie di controlli, e relativi sequestri, in spiaggia. Dopo i due blitz di ieri, che hanno portato al sequestro di borse, giacche e scarpe tutte contraffatte con marchi importanti della moda italiana e non solo, anche oggi la municipale è tornata in caserma con un “bottino” di oggetti contraffatti, occhiali perlopiù ma non solo.

Borse Louis Vuitton, e poi ancora Gucci, Prada, Chanel, Napapjri. Gli occhiali sono invece Ray-ban e Gucci. Tutta merce, contraffatta, tolta al commercio illegale, e che andrà all’inceneritore.