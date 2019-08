Il Comune cerca personale: ecco il bando e come fare domanda

CINIGIANO – Il Comune di Cinigiano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1.

La domanda di ammissione dovrà essere spedita entro e non oltre il 17 settembre. Potrà essere inviata tramite servizio postale con raccomandata A.R. indirizzata all’ufficio personale del Comune di Cinigiano, piazzale Bruchi 3 58044 Cinigiano; oppure per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.cinigiano@postacert.toscana.it (in questo caso la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC); oppure consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinigiano piazzale Bruchi n. 3 –58044 Cinigiano (GR).

L’avviso integrale e lo schema di domanda sono consultabili al questo link

Info: Ufficio Personale 0564/994460 f.ranieri@comune.cinigiano.gr.it