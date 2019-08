SANTA FIORA – Boom di presenze a Santa Fiora per la Notte Bianca: tutte le piazze del centro storico, sabato 17 agosto, sono state letteralmente invase da migliaia di visitatori con la voglia di stare insieme e di fare festa. La massiccia partcipazione ha entusiasmato e soddisfatto la cittadinanza, gli organizzatori e l’amministrazione comunale.

Quest’anno abbiamo superato ogni più rosea aspettativa – afferma Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – pensavamo al buon esito dell’evento considerando anche le scorse edizioni, ma non ci aspettavamo un’affluenza simile. Un enorme grazie a tutti i volontari, agli operatori comunali, ai commercianti, ai cittadini e ai turisti che hanno reso possibile il grande successo della Notte Bianca 2019 a Santa Fiora. E’ stato un agosto da incorniciare per il nostro comune, grazie agli eventi di altissimo livello che hanno animato il borgo garantendo un’offerta culturale di qualità in grado di richiamare turisti e visitatori. Non c’è dubbio che questa estate ci sta regalando delle grosse soddisfazioni per il numero di persone in giro per il borgo durante le manifestazioni. Lavoriamo ormai da molti anni, tutti nella stessa direzione, e i risultati si vedono.”

“Sono stati apprezzati i servizi e l’organizzazione – aggiunge Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore comunale con deleghe al Turismo e alla Promozione del territorio – aspetti a cui teniamo moltissimo nel percorso intrapreso per garantire un sistema dell’accoglienza sempre più qualificato. La comunità, le associazioni e i cittadini, con il loro impegno e il loro entusiasmo, sono un elemento fondamentale per il successo delle nostre azioni.”