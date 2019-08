Baseball: a Grosseto protagonisti i giovani atleti under 12 e 15

GROSSETO – Dal 23 al 25 agosto, tra le 9 e le 18, allo stadio di baseball “Simone Scarpelli” di via Orcagna, si terranno il “Torneo di baseball Simone Scarppelli”, categoria under 15, e il “Torneo di baseball categoria under 12 Loredana Croci”.

Per i galletti under 12 il torneo sarà una sorta di preparazione per il primo turno dei playoff nazionali che giocheranno a Pianoro (Bologna) il prossimo fine settimana.

Nel torneo under 15, tra le squadre in gara ci sono le famose Godo Baseball e Nettuno Baseball.