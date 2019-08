ARCIDOSSO – È una foto bellissima e particolare quella che ci propone Agostino Morganti per la rubrica Maremma com’era. «La foto è stata scattata negli anno 50, ad Arcidosso, durante la festa del 29 agosto – ricorda Morganti – durante la sfilata dei carri allegorici. Il titolo del carro in primo piano è “La Boheme” con Maria Luisa Farmeschi» (per ingrandire cliccare sulla foto sotto).

Sul carro si vede un pittore e una donna con un bambino. Sul muro del palazzo retrostante alcuni manifesti pubblicitari, tra cui quello degli pneumatici Michelin.

di 43 Galleria fotografica Maremma com'era









Se qualcuno si riconoscesse nelle immagini o avesse vecchie fotografie da inviarci (anche degli anni 70-80-90) può scrivere a redazione@ilgiunco.net o inviare un messaggio a 334.5212000. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.