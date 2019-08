Lotteria benefica di “Insieme in rosa onlus”: ecco dove e quando avverrà l’estrazione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È in programma per il prossimo venerdì 23 agosto, alle 16, nella sala del consiglio di Castiglione della Pescaia, l’estrazione della lotteria benefica di Insieme in Rosa onlus. Un momento che l’associazione condividerà in diretta Facebook, sulla propria pagina, per vivere con tutti i suoi sostenitori l’emozione della vittoria dei ricchi premi in palio che sono l’auto, una bici elettrica (come in foto) e una bicicletta rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Per un totale di sette premi da assegnare. Tutto il ricavato della lotteria andrà a sostegno dei progetti del sodalizio castiglionese.