La Pallavolo Grosseto ha una nuova preparatrice: ecco chi è

GROSSETO – E’ Sabrina Cardarelli il nuovo preparatore delle squadre di Terza Divisione, Under 16, 14 e 13 della Pallavolo Grosseto.

Sabrina si è laureata in scienze motorie a Pisa e oltre ad essere una nuova giocatrice in Terza Divisione, è anche in possesso del brevetto allievo allenatore di primo livello giovanile, ha partecipato poi al camp di alta specializzazione organizzato dalla Foppapedretti Bergamo nel luglio 2011 con Stefano Lavarini e Davide Mazzanti, ha partecipato anche al camp di specializzazione organizzato dalla Scuola di pallavolo Anderlini a Cecina nel luglio 2012 con Carl McGown e Angelo Lorenzetti ed è specializzata nell’applicazione del taping.

Ha avuto esperienze lavorative in città nel tennis e nel baseball.