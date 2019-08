Il giro del mondo Janus River passa da Campagnatico

CAMPAGNATICO – Tappa a Campagnatico per Janus River, l’82enne polacco che sta girando il mondo in sella alla sua bicicletta e che vede nella Maremma la sua ultima tappa europea prima di imbarcarsi per il Sud America. River sta affrontando il suo tour con una spesa di soli tre euro al giorno chiedendo ospitalità alle famiglie, alle strutture pubbliche e private.

A Campagnatico è stato direttamente il sindaco Luca Grisanti, coinvolto anche come vicepresidente della Provincia, ad ospitare River a pranzo e permettendogli di pernottare in un locale comunale.

Da Campagnatico l’uomo ripartirà alla volta di Cinigiano, per poi proseguire toccando Casteldelpiano, Santa Fiora Roccalbegna, Scansano e Manciano. L’uomo, grazie anche all’aiuto di Luca Grisanti, ha creato una vera e propria rete di amministratori disposti ad ospitarlo e ad aiutarlo nel suo progetto intorno al mondo.