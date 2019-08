Fuochi d’artificio a Castiglione: tutto quello che c’è da sapere sulla viabilità durante la giornata

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In occasione dello spettacolo pirotecnico che si terrà giovedì 22 agosto alle ore 23 a Castiglione della Pescaia, visibile dal lungomare di via Roma e dalla parte più in alto del borgo medioevale, l’amministrazione comunale raccomanda alcuni accorgimenti per turisti e residenti, utili a evitare i disagi alla circolazione in prossimità del centro cittadino, e comunica anche i divieti in vigore per la serata.

Provenendo da Follonica si consiglia di usufruire dei parcheggi presenti in località Casa Mora, Capezzòlo e nei due nei pressi dei campi da tennis all’inizio della Panoramica, tutti serviti dalla linea C1 di bus navetta della Tiemme che portano nel centro del paese.

Arrivando da Grosseto, si suggerisce di percorrere la Strada provinciale n. 3 del Padule e lasciare le auto nelle aree delle Paduline, che possono ospitare oltre mille autovetture, servita anche questa da un’altra linea di bus e gratuita dalle ore 20:30 alle ore 0:30 che scende i passeggeri all’inizio della ztl.

Durante tutta la serata sarà fatto divieto di vendita da asporto e somministrazione non assistita di qualsiasi bevanda in vetro, lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, distribuzione consentita esclusivamente nei locali abilitati e nelle aree di loro pertinenza.