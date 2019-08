Contributi affitto: bando in scadenza. Ecco tutte le informazioni

MASSA MARITTIMA – Scade venerdì 23 agosto il termine ultimo accedere al bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2019. I cittadini residenti nel Comune di Massa Marittima, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla vigente normativa, possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo fino alle ore 12 del giorno 23 agosto 2019.

Leggi anche massa marittima Uscito il bando per i contributi affitto: ecco come fare domanda

Per informazioni, moduli di domanda e copia integrale del bando rivolgersi presso l’ufficio segreteria sei seguenti orari: mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 e e venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni Comune di Massa Marittima: tel. 0566906246, sito web: www.comune.massamarittima.gr.it