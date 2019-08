Musica, visite, teatro e fuochi d’artificio: anche Dolcenera e Neri per Caso. Ecco il programma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Proseguono gli eventi organizzati dal Comune di Castiglione della Pescaia su tutto il territorio comunale.

I martedì sera alla Casa Rossa Ximenes sono ormai diventati un format vincente. Turisti e castiglionesi li hanno inseriti fra gli appuntamenti da vivere più di una volta durante l’estate. In questa location immersa all’interno della riserva naturale della Diaccia-Botrona, ascoltare buona musica e sorseggiare di un bicchiere di buon vino fa registrare sempre il tutto esaurito. Sul palcoscenico naturale, che spazia sul Padule, martedì 20 agosto Luca Pirozzi e Paolo Mari proporranno il loro concerto omaggio a Fabrizio De André dal titolo: “Ostinati e contrari”. Ingresso al Museo 7 euro.

Sempre martedì 20 agosto, alle 21:30, al piazzale Maristella sarà presentato il libro: “Castiglione in bianco e in nero. Il borgo, il mare, Punta Ala nell’Archivio Fratelli Gori”. Saranno presenti: Giancarlo Farnetani, sindaco di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini, assessora alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Maria Enrica Monaco Gorni dell’Archivio Fratelli Gori, Zeffiro Ciuffoletti, professore dell’Università degli studi di Firenze, Pietro Pettini, architetto, e l’editore Mario Papalini.

Mercoledì 21 gli interessati che vorranno conoscere la storia del borgo medioevale di Castiglione della Pescaia potranno prendere parte alla visita guidata gratuita con prenotazione presso gli uffici Iat della cittadina balneare e di Punta Ala. La partenza è prevista da piazza Garibaldi alle 17:30.

A piazzale Solti, alle 21:30 torna “Cose di Spettacolo”, la rassegna teatrale a ingresso gratuito che aprirà il sipario su “Veleno per topi”, una commedia messa in scena dalla Compagnia dell’Anello. La storia si svolge in una Grosseto degli anni 50 in un salotto buono di una famiglia benestante.

Nella stessa serata di mercoledì, la sala del Consiglio comunale in via Cesare Battisti alle ore 21:00 ospiterà una conferenza esperenziale organizzata dall’associazione “Insieme in Rosa” con la partecipazione di Rossella Panigatti dal titolo: “La felicità a portata di mano, comunicare energeticamente con gli animali per guarire le ferite del cuore”.

Al piazzale Maristella, su via Roma, serata con l’Orchestra Giorgio Franceschi, che intratterrà molti appassionati del ballo, un appuntamento molto atteso nella cittadina balneare. Per chi invece deciderà di prendere parte alla rassegna Music Fest a Punta Ala potrà assistere al concerto di Dolcenera.

Giovedì 22 agosto dal lungomare di via Roma e dalla parte alta del borgo medioevale si potrà assistere a partire dalle 23:00 allo spettacolo pirotecnico, il giorno seguente, alle 15:30 nel salone della Giunta municipale, che è all’interno del palazzo comunale sulla via provinciale n. 3 del Padule si terrà un evento di formazione e informazione sul nido di Caretta caretta scoperto nei giorni scorsi a Riva del Sole.

Alle 21.30 in piazza Orto del Lilli, a ingresso gratuito è previsto il concerto dei “Neri per caso“. Nella stessa piazza, ma la sera di sabato 24 agosto saliranno sul palco il gruppo: “Voci fuori dal coro” che proporranno “Note amore e fantasia”.

Al prato sud del porto di Punta Ala dalle 22:00 è in programma lo spettacolo di Giacomo Rossetti. ” One man band”, musica e cabaret.

Domenica 25 agosto nella centralissima piazza Orto del Lilli appuntamento con la comicità di Maurizio Battista, biglietti disponibili sul circuito box office e presso gli uffici Iat di Castiglione e Punta Ala.

Durante il fine settimana a Vetulonia si terrà il torneo di “Palla eh”, sabato in piazza del Popolo a Tirli, serata Danzante e la sera di domenica dal prato sud del Porto di Punta Ala si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico.