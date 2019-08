Il Follonica Gavorrano scende in campo contro la Pianese: «Buona preparazione»

FOLLONICA – Il Follonica Gavorrano chiude la preparazione precampionato come l’aveva iniziata, con una partitella contro la Pianese, in programma alle 17 di martedì 20 allo stadio Aldo Nicoletti di Follonica. La formazione senese, promossa per la prima volta in serie C, è reduce dalla sconfitta interna (a Grosseto) contro il Pontedera, per 2-0, che ha decretato l’uscita dei ragazzi di Marco Masi dalla Coppa Italia.

L’undici rossoblù, guidato da Vitaliano Bonuccelli, torna invece in campo dopo aver concluso il ritiro follonichese superando il San Donato Acli in un allenamento congiunto nel quale è stato concesso un tempo a tutti i giocatori della rosa rossoblù. Per il duello con i bianconeri senesi non sono disponibili gli esterni Farini e Dell’Aquila, regolarmente al loro posto tutti gli altri.

«La partita contro la Pianese – sottolinea il mister Vitaliano Bonuccelli – fa parte di un percorso di allenamento e di conseguenza lascerà il tempo che trova. A me interessa che siano pronti per il 1° settembre. Gli undici giocatori iniziali avranno comunque un minutaggio maggiore rispetto alle precedenti uscite per farli avvicinare alla prima uscita ufficiale di domenica prossima in Coppa».

«La condizione mi sembra buona – aggiunge l’allenatore rossoblù – ma per vedere i reali risultati del nostro lavoro ci vuole una partita vera, che dia l’adrenalina che un allenamento seppur probante come questo non può dare. Rimane comunque il fatto che ci impegneremo al massimo per fare bella figura contro una compagine approdata al professionismo».

«Le sensazioni attuali sono buone – aggiunge il direttore sportivo Filippo Vetrini – la condizione mi sembra discreta, ma fino alla gara di Coppa Italia con il San Donato Tavarnelle non possiamo avere un reale riscontro. I ragazzi stanno comunque lavorando bene».

Al via la campagna abbonamenti. La società ha intanto comunicato il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti per la stagione 2019-2020. Per le gare ufficiali casalinghe del Follonica Gavorrano di serie D previsto un biglietto unico a 10 euro; l’abbonamento per le gare ufficiali dei rossoblù (compresi gli impegni di Coppa Italia) costerà 100 euro.

Ingresso gratuito per: minori di 14 anni, atleti tesserati in divisa di rappresentanza

I genitori di atleti tesserati pagheranno 5 euro, previa presentazione documento d’identità.

Presentazione ufficiale. Ricordiamo che mercoledì sera alle 21,30 al Teatro delle Rocce di Gavorrano nel corso del “Gran del calcio” verranno presentate ufficialmente ai tifosi e alla stampa le varie squadre del Follonica Gavorrano, dalla serie D ai Piccoli Amici.