Il Comune cerca rilevatori per il censimento: requisiti e come candidarsi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato sul sito internet l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria dalla quale sarà assegnato l’incarico di rilevatore in occasione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

L’incarico dovrà essere espletato indicativamente nel periodo che va dal 1 ottobre al 20 dicembre 2019, salvo più ampia durata determinata da eventuali e diverse disposizioni dell’Istat o dell’ufficio regionale, provinciale o comunale di censimento.

I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione, la domanda di ammissione, che dovrà essere redatte in carta semplice, sono consultabili sul sito internet del comune: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it, e indirizzate all’ufficio protocollo del comune di Castiglione della pescaia – Strada provinciale del padule, km 19,00, entro le ore 12 del giorno 30 agosto con una delle seguenti modalità: consegnate a mano o corriere (l’ufficio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17), spedite con raccomandata a/r (si specifica che nel caso di trasmissione tramite raccomandata a/r non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, bensì il timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo del comune) e tramite pec all’indirizzo: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it