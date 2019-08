Grosseto verso il secondo turno di Coppa. Ceri: “Esordio di Rosi segnale positivo”

GROSSETO – Si giocherà domenica 25 agosto, alle ore 20,45, il secondo turno di Coppa Italia di serie D che vedrà il Grosseto scendere in campo davanti ai propri tifosi contro il Montevarchi. Un match importante a cui società e tifosi hanno fatto sapere a più riprese di tenere in maniera particolare. Intanto la società esprime grande soddisfazione non solo per la vittoria di San Giovanni Valdarno, e per il conseguente passaggio del turno, ma anche per l’esordio del giovane Tommaso Rosi in una gara ufficiale con la maglia del Grifone.

“Un debutto importante – spiega Simone Ceri, vice presidente dell’Us Grosseto – che ci rende tutti orgogliosi del ragazzo che dalle giovanili è arrivato a esordire a 18 anni con la maglia della prima squadra in una partita di Coppa Italia di serie D. Un segnale positivo che ci fa capire quanto il percorso intrapreso con le giovanili sia quello giusto”.

Tommaso Rosi, classe 2000, passa nel 2014 dal Saurorispescia al Roselle giocando nei Giovanissimi allenati da Gigi Consonni. Nei due anni successivi milita negli Allievi e poi nel 2017 passa nella Juniores di mister Biliotti, dove vince il campionato regionale e la Coppa Passalacqua con al braccio la fascia da capitano. Lo scorso anno, sempre da capitano, gioca nel campionato Juniores Elite arrivando a conquistarsi sul campo la fiducia di mister Magrini che lo aggrega all’inizio di questa stagione alla prima squadra fino all’esordio in una partita ufficiale con la maglia del Grosseto arrivato proprio domenica scorsa nel secondo tempo della gara vinta contro la Sangiovannese.