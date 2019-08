Emergenza telefono: cellulari senza segnale, il sindaco scrive al prefetto

SORANO – Il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni ha scritto al prefetto di Grosseto dottoressa Cinzia Torraco per segnalare le gravi carenze nella copertura del territorio comunale da parte della telefonia mobile, facendo presente come ci siano frazioni, come Castellottieri e San Valentino, praticamente ‘mute’, mentre molte altre, come Sovana, Montevitozzo, Montebuono,San Giovanni hanno coperture parziali, in alcuni casi assai ridotte. Lo stesso accade in una parte di Sorano.

«Si tratta di una situazione non più sostenibile, sottolinea il sindaco, e che crea gravi disagi ai cittadini, spesso disservizi, e che penalizza le attività produttive».

Ma nella lettera, che fa seguito all’incontro che il sindaco e il vice sindaco Luigi Buzi hanno avuto alcune settimane fa con il prefetto e durante il quale è stata fatta presente alla dottoressa Torraco anche la situazione deficitaria della telefonia mobile, si fa riferimento inoltre ai frequenti guasti che si verificano nelle linee della telefonia fissa e al funzionamento spesso discontinuo e i del tutto nsufficiente di Internet con particolari difficoltà per le aziende , rese piu acute dalla fatturazione elettronica.

Da qui la richiesta al prefetto di un suo intervento , nei modi che riterrà, nei confronti dei gestori interessati.