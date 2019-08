Cordoglio nel Pd: «Giancarlo sempre disponibile per gli altri. Donati gli organi»

GROSSETO – Il Partito democratico grossetano «esprime le proprie condoglianze per la scomparsa di Giancarlo Biliotti e si stringe alla moglie Laura alle figlie Simona, Giulia e ai nipoti Tommaso Leonardo e Mattia».

Giancarlo che aveva 68 anni, era infermiere in cardiologia, «è stato volontario alla festa del partito per tanti anni, animatore della tombola ma anche volontario del centro anziani di Barbanella, dimostrando una disponibilità verso gli altri che ha manifestato anche nella sua morte, lasciando ogni disposizione per l’espianto degli organi. La famiglia, nel continuare lo spirito altruista e la bontà dell’amato Giancarlo ha disposto una raccolta di donazioni per l’Associazione la Farfalla di Grosseto».