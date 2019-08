Botte in piazza: cazzotto in bocca e cade a terra sbattendo la testa

GAVORRANO – Momenti di paura ieri sera a Gavorrano, in piazza XXIV maggio, proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri, dove una lite tra due uomini si è risolta a botte. In particolare uno dei due uomini, per motivi ancora da chiarire, forse per una questione sentimentale, ha sferrato un pugno con l’altro colpendolo alla bocca.

Un cazzotto che ha fatto cadere l’uomo e gli ha fatto sbattere la testa a terra. Sul posto sono accorsi subito i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno soccorso l’uomo. Dopo aver sbattuto la testa aveva perso sangue. È stato trasferito in ospedale.

Saranno i carabinieri a chiarire la dinamica della discussione e capire cosa sia successo.