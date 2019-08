Al via il corso per gli aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana. Ecco come partecipare

GAVORRANO – Al via il corso per gli aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana che si terrà presso la sede della Cri locale in via Marconi di Bagno di Gavorrano. La prima lezione è in programma per lunedì 16 settembre alle ore 21 e in quell’occasione verrà stabilito anche il programma con le date successive. Tutti gli incontri si terranno due volte a settimana dalle ore 21 alle ore 23 in cui verranno affrontati temi di primo soccorso e di diritto internazionale umanitario. Alla fine del corso si acquisisce lo stato di volontario della Croce Rossa Italiana.

«Può partecipare chiunque senza limite di età, a partire dai 14 anni – fanno sapere i volontari del comitato locale -. Ricordiamo che essere volontario della Croce Rossa non vuol dire necessariamente fare servizio in ambulanza, ma fare parte della più grande associazione umanitaria e volontaristica del mondo e partecipare alle innumerevoli attività sociali. Siete quindi tutti invitati anche coloro ai quali fa paura il sangue e non hanno lo “stomaco” per andare sull’ambulanza, perché ci saranno tantissime attività anche per voi e le scoprirete durante le lezioni del corso. Vi aspettiamo».

Per iscrizioni si può telefonare allo 0566-844238, scrivere un messaggio alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Croce-Rossa-Italiana-Comitato-di-Gavorrano-368696553561219/ oppure passare direttamente alla sede del comitato in via Marconi 189.