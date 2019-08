Sanità, il sindaco incontra D’Urso «Trovate soluzioni per orari e servizi»

SCANSANO – «Delle criticità dei servizi sanitari a Scansano si è parlato in un incontro, a Siena, lo scorso 14 agosto» lo racconta il sindaco di Scansano, Francesco Marchi che insieme ai consiglieri comunali di Scansano, Pasquale Quitadamo e Aldo Chelli, hanno incontrato il direttore generale dell’ASL Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, il direttore amministrativo dell’azienda sanitaria Francesco Gherardi, e il responsabile della DEA, Massimo Mandò.

«Occasione in cui sono state approfondite questioni annose del servizio nella zona del Morellino che in questo ultimo anno hanno generato molte preoccupazioni nella popolazione scansanese. Il confronto cordiale e aperto ha permesso di individuare soluzioni ragionevoli per gli orari di apertura dei servizi amministrativi, per le prestazioni specialistiche e per la gestione delle urgenze e emergenze – ha dichiarato Marchi – queste soluzioni verranno definite in dettaglio con incontri che si terranno entro pochissime settimane per essere annunciati ed operativi entro il prossimo mese di settembre».

Soddisfatta l’amministrazione di Scansano al termine dell’appuntamento. «Siamo rimasti colpiti positivamente per il fattivo atteggiamento della direzione della ASL che – prosegue ancora il sindaco – pur con i vincoli di una struttura che gestisce la sanità in oltre 100 comuni, ha mostrato apertura e disponibilità, a differenza delle direzioni precedenti, fino all’adozione di modelli organizzativi in cui i servizi disponibili nei piccoli comuni si raccordino con quelli degli ospedali in un quadro di complementarietà che garantisca sicurezza e accesso dei cittadini».