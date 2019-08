Il Grosseto espugna San Giovanni Valdarno con la prodezza di Galligani

GROSSETO – L’inizio è buono, buonissimo, forse uno dei migliori visti negli ultimi anni. Il Grosseto si sbarazza della Sangiovannese nel primo turno di Coppa Italia, grazie a una prodezza di Elia Galligani, e si guadagna il passaggio al secondo turno contro il Montevarchi. Galligani dimostra l’ottima impressione fatta durante le amichevoli estive, così come tutto il Grosseto che ha mostrato ancora una volta un ottimo gioco e la vivacità di una squadra che se la può giocare contro chiunque.

Biancorossi in campo senza lo squalificato Boccardi, ma con Giani trequartista alle spalle di Moscati e Galligani nel solito 4-3-1-2, con Viligiardi, Da Pozzo e Cretella a formare la bretella centrale. In porta Barosi, con Ciolli–Gorelli centrali e Sersanti e Pizzuto sulle fasce. Primo tempo di marca ospite, con i maremmani pericolosi per ben due volte nei primi venti minuti, prima con Da Pozzo da fuori poi con un tiro insidioso di Moscati dal limite. Prima dell’intervallo è Galligani a mettere i brividi ai padroni di casa, ma Rossetti salva la porta valdarnese.

Nella ripresa arriva, dopo 11 minuti, la rete della vittoria da parte del Grifone. Fa tutto Galligani che s’invola verso l’area avversaria, entra e angola il pallone là dove Scarpelli non può arrivare per il vantaggio del Grosseto. I giocatori di Magrini si abbracciano per festeggiare il primo gol ufficiale in Coppa, davanti all’euforia dei quasi 50 tifosi giunti al Fedini, e al rientro in campo non mollano, limitando il gioco dei padroni di casa. I biancazzurri ci provano in due occasioni: prima con la punizione di Martini, alta sulla traversa, poi con una rovesciata di Kondaj che non impensierisce Barosi. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro Iacobellis fischia la fine delle ostilità e il passaggio del turno del Grosseto nella prima gara importante della stagione. Adesso l’appuntamento è per domenica prossima tra le mura amiche del Carlo Zecchini, dove per il secondo turno di Coppa arriverà il Montevarchi. E se il buongiorno si vede dal mattino…



Sangiovannese-Grosseto 0-1

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Tafani, Rovai, Martini, Scoscini, Rossetti, Muscas, Rontini, Mencagli, Torricelli, Guidotti. A disposizione: Allegranti, Lorenzoni, Piccardi, Polo, Baldesi, Kondaj, Calzolai, Cavalli, Fantoni. All. Calori.

GROSSETO: Barosi, Sersanti, Ciolli, Gorelli, Pizzuto, Viligiardi, Cretella, Da Pozzo, Giani, Galligani, Moscati. A disposizione; Nunziatini, Fregoli, Fratini, Ravanelli, Rosi, Milani, Frosinini, Villani, Ottaviani. All. Magrini.

Arbitro: Iacobellis di Pisa (Lisi di Firenze e Mantella di Livorno).

Rete: 11′ st Galligani.