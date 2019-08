Debutto casalingo per gli juniores del Follonica Gavorrano. Il calendario

FOLLONICA – Debutto casalingo per la formazione del Follonica Gavorrano partecipante al campionato nazionale Juniores.

I ragazzi allenati da Giulio Biagetti sabato 14 settembre, alle 16, si confronteranno con la formazione ligure della Fezzanese. Il calendario diramato dalla Lega nazionale dilettanti propone invece ai rossoblù la trasferta sul campo del Tuttocuoio il 21 settembre, il 28 settembre turno interno con il Real Querceta.

Il derby con l’Us Grosseto si disputerà alla decima giornata: il 9 novembre a Grosseto e il 29 febbraio a Follonica. Il campionato terminerà sabato 4 aprile in casa contro il Seravezza Pozzi. Due le soste: dal 7 dicembre al 4 gennaio per le festività natalizie e il 14 marzo. Quattordici le squadre al via della competizione under 19, con il Città di Pontedera, società di Lega Pro, che partecipa fuori classifica.

In questi giorni il direttore generale Filippo Vetrini e il direttore sportivo del settore giovanile Massimo Ombronelli stanno mettendo a punto una rosa che si pone l’obiettivo di migliorare il rendimento della passata stagione.