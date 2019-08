Bivio Ravi e Pizzeria Ballerini trionfano nell’ultimo torneo estivo

BIVIO RAVI – Asd Bivio Ravi e Pizzeria Ballerini sono le vincitrici dei due tabelloni del torneo di Bivio Ravi, ultimo appuntamento della lunga stagione estiva targata Uisp prima del consueto epilogo rappresentato dal torneo Istia Paese Di..Vino.

Tutto semplice per il team di casa nella finale del tabellone inferiore, con Bonanata e Gualtieri che perforano a ripetizione la difesa del Gente Comune, comunque già soddisfatto di essere approdato in finale. Gara sempre in mano di Cerri e compagni, che conducono la partita per tutti i cinquanta minuti. Più incerto l’esito della finalissima tra Pizzeria Ballerini e Sweet Drink Caldana, con la squadra di Nanni che però fa valere la maggiore esperienza e il cinismo nei momenti chiave per primeggiare 7 a 4. Le doppiette di Cozzolino e Gianneschi sono linfa vitale per la vincitrice, mentre lo Sweet Drink vive delle fiammate offensive di Vichi, capocannoniere del torneo grazie proprio al tris messo a segno in finale. Ma ciò non basta per conquistare il titolo, con la Pizzeria Ballerini che festeggia anche il titolo di miglior difesa.

TORNEO BIVIO RAVI (FINALI)

TABELLONE SUPERIORE: PIZZERIA BALLERINI – SWEET DRINK CALDANA 7 – 4

PIZZERIA BALLERINI: C. Bruciaferri, G. Bruciaferri, Bongini, F. Murzi, Toninelli (1), Gianneschi (2), Cozzolino (2), Galeotti (1).

SWEET DRINK CALDANA: Focante, Calisti, Marignoni, Perfetto, Fiori, Stefanini (1), Vichi (3), Bindi, Cappuccini.

ARBITRO: Gianluca Piola.

TABELLONE INFERIORE: ASD BIVIO RAVI – GENTE COMUNE 12 – 2

ASD BIVIO RAVI: Martelli, Bonanata (5), Ferrari, Cerri (1), Gualtieri (3), Berretti (1), Giusto, Muzzetto (2).

GENTE COMUNE: Celletti, Grassini, Postiferi, Menale, Zampini (2), Mori.

ARBITRO: Gianluca Piola.