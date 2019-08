GROSSETO – Un weekend quasi completamente soleggiato in Maremma. Soltanto qualche nuvola sparsa sabato 17 agosto, che sarà spazzata via domenica 18 agosto. Temperature calde ma non torride, nel capoluogo si andrà dai 18 ai 31 gradi.

Una situazione destinata a cambiare durante la prossima settimana, quando le minime notturne balzeranno nuovamente sopra i 20, e potrebbero toccare anche quota 23. Parallelamente le massime paiono destinate ad avvicinare, se non a raggiungere, i 35 gradi.

Non sono previste precipitazioni: molto caldo dovrebbe continuare a fare – ma in questo caso le previsioni dovranno essere riviste nei prossimi giorni – almeno fino alla fine di agosto.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE