CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un palio speciale, la 65esima edizione della corsa remiera a Castiglione della Pescaia, dedicata alla memoria di Silvio Biancalani, storico caporione della Portaccia scomparso lo scorso anno.

Domenica 18 agosto, alle 19 lo sparo di partenza di fronte al faro rosso. La Portaccia campione uscente ha tutte le intenzioni di ripetersi, anche se la Piazza, che proprio 12 mesi fa si giocò la corsa sbagliando la seconda virata, vorrebbe compiere l’impresa e chiudere il triplete, dopo le vittorie nei giovani e nelle donne.

di 7 Galleria fotografica 65esimo palio remiero









Tre le virate in mare e dopo 2mila 700 metri di battaglia, l’arrivo nel porto canale di fronte al monumento ai caduti. Tra le novità, le premiazioni, alle 22 all’Orto del Lilli: quest’anno ci sarà uno spettacolo presentato dai “Landozzi” esclusivamente dedicato ai vogatori dei tre pali, giovani, donne e senior. E poi tante sorprese e premi speciali.

Il drappo del 65esimo palio remiero è stato dipinto dalla concittadina Melania Riemma. Tutto il palio, con il salotto pregara condotto da Paolo Mastracca, sarà poi trasmesso su Tv9 a partire da venerdì 23 agosto alle 18 (e in replica sabato 24 alle 21, domenica 25 alle 15,30 e lunedì 26 alle 21,20).

Gli equipaggi del 65esimo Palio marinaro di Castiglione.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Alessandro Speciale Damiani 23 anni (3 corse -1 vittoria), 1° remo Sebastiano Biancalani 19 anni (0-0), 2° remo Filippo Gargano 19 anni (2-1), 3° remo Fabio Giovannelli 28 anni (10-2), 4° remo Simone Boldi 45 anni (7-2). Capo rione Fabio Giovannelli, allenatore Elisa Tognietti, madrina Agnese Allegria. Palii vinti 12. Ultima vittoria nel 2019 campioni uscenti. In mare due vittorie la prima nel 2009.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Manuel Bartolini 33 anni (5 corse – 3 vittorie), 1° remo Niccolò Fedi 26 anni (6-2), 2° remo Alessio Saletti 19 anni 1-0), 3° remo Tommaso Veri 32 anni (11-4), 4° remo Stefano Berni 24 anni (9-4). Capo rione Tommaso Veri, allenatore Stefano Manzoni, madrina Giulia Bartalucci. Palii vinti 19. In mare 4 successi 2011 e 2014, 2016, 2017. Ultima volta con 3 vittorie consecutive 1999-00-01.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Federico Accioli 20 anni (3 corse – 0 vittorie), 1° remo Manuel Petragli 23 anni (3-0), 2° remo Cosimo Garofalo 18 anni (0-0), 3° remo Michele Bernardini 28 anni (3-0), 4° remo Michele Monni 33 anni (0-0). Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Giulia Guidetti, madrina Daniela Boschi. Palii vinti 16.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Rinaldo Moraglia 53 anni (10 corse – 1 vittoria), 1° remo Federico Piccioli 25 anni (11-0), 2° remo Mauro Giovannelli 36 anni (15-8), 3° remo Jacopo Augusti 24 anni (6-0), 4° remo Luca Roghi 39 anni (18-6). Capo rione Luca Roghi, allenatore Francesca Guidetti, madrina Angelica Penniazzi. Palii vinti 9. Nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie su 10 corse, trionfatori nel superpalio per la 1° volta per Castiglione nel 2015.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio. Timoniere Niccolò Betti 20 anni (0 corse -0 vittorie), 1° remo Niccolò Boschi 19 anni (1-0), 2° remo Ajmen Achour 17 anni (2-0), 3° remo Alessio Mascelloni 16 anni (1-0), 4° remo Riccardo Criscuolo 17 anni (1-0). Capo rione Adolfo Ciampoli, allenatore Matteo Macchione, madrina Matilde Del Pianta. Palii vinti 9. Ultima vittoria nel 1990.