Riperta la strada del Vivo d’Orcia, che collega la provincia di Siena e l’Amiata

SIENA – La Provincia di Siena ha riaperto la strada provinciale “del Vivo d’Orcia” nel tratto compreso tra località Biagiotti e l’intersezione con la strada provinciale “del Monte Amiata”, nel comune di Abbadia San Salvatore; strada che era stata chiusa ad aprile per compiere i lavori necessari a realizzare un nuovo tracciato più sicuro e conforme alle nuove disposizioni normative.

Il tratto di strada era infatti caratterizzato da una sede stradale molto stretta, forti pendenze longitudinali e trasversali e tornanti con raggi di curvatura molto ridotti. Soprattutto nella stagione invernale caratterizzata da frequenti precipitazioni a carattere nevoso, detto tratto di strada presentava notevoli difficoltà per l’utenza stradale in particolare per i mezzi pesanti.

Il progetto di variante ha permesso di rettificare la parte iniziale del vecchio tracciato relativa ai primi tornanti e di rientrare di nuovo sull’attuale sede dopo circa un chilometro. L’importo totale dell’intervento ammonta a quasi due milioni di euro.