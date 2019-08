Il 19 agosto la processione. Travison: «Mentre ricuciamo le divisioni partecipiamo»

SCARLINO – Lunedì 19 agosto a Scarlino si festeggia la Festa del diciannove, evento che ricorda quanto accaduto nel 1855 quando, dopo una processione, terminò la grave epidemia di colera che colpì in quel periodo la popolazione scarlinese.

Per rievocare quella data, lunedì è in programma, alle ore 11, a Scarlino, un corteo, che dalla chiesa di San Martino arriverà alla parrocchia di San Donato dove poi verrà celebrata la Santa Messa. A guidare la processione sarà il vescovo di Grosseto, Rodolfo Cetoloni.

«La festa del 19 è un evento che fa parte della storia del nostro Comune – spiega il sindaco di Scarlino Francesca Travison –: mentre cerchiamo di ricucire le divisioni nate tra le contrade per riportare ai vecchi albori la manifestazione folkloristica, non possiamo dimenticare l’aspetto religioso che contraddistingue questa data così importante per la nostra comunità. Invito quindi gli scarlinesi a partecipare lunedì 19 agosto alle 11 alla processione e alla Santa Messa»