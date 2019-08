tuttoweekend: al via il fine settimana più caldo dell’estate maremmana. Ecco gli eventi

GROSSETO – Al via la rubrica #tuttoweekend, lo spazio che il nostro giornale dedica agli eventi che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto. Dai concerti alle presentazioni di libri, dalle fiere al teatro, dal trekking al cinema: ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

VENERDI’ 16 AGOSTO

CAPALBIO – Si terrà dal 16 al 26 agosto, in piazza Magenta a Capalbio, la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie. Venerdì 16 agosto sullo schermo del festival “La donna elettrica”. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Conto alla rovescia per l’atteso tributo della Bandagiuliano ai Negramaro, venerdì 16 luglio in piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia. Il concerto è di quelli imperdibili! Musica, immagini ed effetti speciali, per cantare e ballare insieme tutti i grandi successi dei Negramaro. LINK

Notte magica di Plenilunio a diretto contatto con la natura immersi in un paesaggio da favola. È l’esperienza sensoriale unica che offre la notte di plenilunio in diaccia Botrona, venerdì 16 agosto. LINK

FOLLONICA – Alla Pinacoteca civica di Follonica fino al 15 settembre è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Festambiente si terrà dal 14 al 18 agosto a Rispescia, località Enaoli, Grosseto. Sul palco del festival, venerdì 16 agosto salirà Max Gazzè. Il concerto inizierà alle 22.30. Ma Festambiente non è solo concerti: è anche cinema, dibattiti, città dei bambini, degustazioni e tanto altro. A questo LINK il programma completo della giornata.

Marina di Grosseto e tutto il litorale grossetano si apprestano a festeggiare l’estate e il patrono San Rocco con i tradizionali fuochi d’artificio. L’atteso appuntamento della stagione balneare è in programma venerdì 16

agosto a Marina. L’inizio dello spettacolo pirotecnico è previsto per le 23.45 dall’area del porto. LINK

Alle 22 di venerdì 16 agosto, in attesa dei fuochi pirotecnici di mezzanotte, al Bagno Oscar, sul Lungomare Leopoldo II di Marina di Grosseto, il giornalista Carlo Sestini presenta il libro “Aspettando te. Rimettersi in gioco” di Agata Florio. Intrattenimento musicale con Irma Karma.

Rock alternativo, venerdì 16 agosto, alla Cava di Roselle (Grosseto). Alle 22.30, infatti, si esibiranno i Pure, band italiana che si ispira al post rock con influenze elettroniche che richiamano le sonorità di fine anni Ottanta. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Sarà il giornalista Roberto Napoletano il protagonista principale di questa settimana a Magliano in Toscana. Venerdì 16 agosto alle 18,30, nel Giardino del Torrione, l’ex direttore de Il Sole 24 Ore presenterà il suo libro “Apriamo gli occhi”. Un testo in cui Napoletano analizza i rischi che corrono i risparmi degli italiani da un governo populista-sovranista, ma anche quella che deve essere la battaglia per evitare un nuovo 1929, il tutto spiegato con dati ufficiali e rivelazioni inedite. LINK

MASSA MARITTIMA – “La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTE ARGENTARIO – Unicolor, mostra fotografica di Valerio Ventura. Dal 4 al 17 agosto 2019 a Forte Stella, Porto Ercole (Monte Argentario). LINK

ORBETELLO – Dal 27 luglio al 16 agosto a ImagOrbetello, il festival internazionale fotografico sulla Costa d’Argento, sarà esposta la mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – Venerdì 16 agosto è festa a Pitigliano con “Notte di tufo”: a partire dalle 21.30 negozi aperti per le vie del centro storico, musica e spettacoli itineranti con street band Tamduri. Mangiafuoco, bolle di sapone e l’arte fatta a pezzi nella “Megatela” con Mauro Scalampa. Per gli appassionati di musica Jolly Cage in concerto e Mr Kikko dj. Nel Rione Capisotto si terrà la tradizionale Festa di San Rocco con dolci tipici e serata danzante con Nuovi Orizzonti. LINK

SANTA FIORA – Venerdì 16 agosto a Santa Fiora per tutto il giorno si svolgerà il tradizionale Fierone di San Rocco, la più importante fiera di merci del territorio, con un nutrito numero di banchi che animano le vie del paese e richiamano ogni anno tantissimi visitatori. LINK

SEMPRONIANO – Dal 3 al 18 agosto, dalle 16.30 alle 20, nella Sala Oreste Fedri di Petricci (Semproniano) ospita la mostra collettiva d’arte “Segretamente”. Nel piccolo borgo di Petricci, con la collaborazione del Comune di Semproniano e dell’associazione “Il Campanile”, sono esposte opere di pittura e scultura di undici artisti che, per il quarto anno consecutivo, offrono un’occasione di indagare delle emozioni attraverso i loro sguardi. LINK

SORANO – Al via la 39esima Mostra dell’artigianato di Orano “Viaggio nelle eccellenze del territorio”. La manifestazione si terrà a Sorano dal 13 al 18 agosto dalle 11 alle 23. Tra le altre cose, alla Mostra dell’Artigianato potete trovare artisti, modernariato, laboratori, prodotti locali a km0, animazione, spettacoli. Di seguito il programma di questa edizione. Il programma completo delle giornate a questo LINK.

Dal 16 al 25 agosto prende il via l’undicesima stagione dell’attesa rassegna culturale “Sovana in arte”, allestita nel Palazzo Bourbon del Monte, gioiello rinascimentale attribuito al Vignola. A Sovana (Sorano) il 16 agosto alle 21.30 Giuseppe Renzo e Giacomo Rosselli leggeranno, in omaggio a Leopardi, non solo le poesie, ma anche alcuni brani dalle opere letterarie e filosofiche. LINK

SABATO 17 AGOSTO

ARCIDOSSO – Confguide Confcommercio Grosseto accompagna il 17 agosto nella visita di un unicum nel panorama nazionale: Arcidosso, paese ricchissimo di storia e dominato dalla sua bellissima rocca, la cui peculiarità più misteriosa è uno straordinario numero di simboli arcani scolpiti sui muri. La visita inizia alle 18. Per maggiori informazioni, cliccare su questo LINK.

CAPALBIO – Si terrà dal 16 al 26 agosto, in piazza Magenta a Capalbio, la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie. Sabato 17 agosto sullo schermo “Green book”. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Punta Ala Music Fest prosegue sabato 17 agosto, alle 22 in piazza delle Bandiere a Punta Ala (Castiglione della Pescaia), con Sara Ferrini e Damiano Sardi in 2Pianos. Ingresso libero. LINK

Dopo un lungo lavoro creativo durato più di un anno, la band grossetana The Uncertain presenta il suo spettacolo Icons a Castiglione della Pescaia sabato 17 agosto alle 22 in piazza Orti del Lilli. Il nome dello spettacolo è stato studiato come un’esperienza a 360 gradi che coinvolge non solo la musica, ma anche la danza e le arti visive. LINK

FOLLONICA – “Combattevamo i fascisti per mare e per terra” questo il titolo del romanzo di Alessandro Angeli che ha ispirato lo spettacolo “Vita e ballate di Woody Guthrie”. Un reading musicale a cura di Mirio Tozzini e Dario Canal che si esibiranno alla Spiaggia Tangram sabato 17 agosto alle ore 21:30. LINK

Sabato 17 agosto al Disco Village la festa raddoppia con due ospiti d’eccezione. A riscaldare la notte del locale arrivano Quentin 40 e Nayt, due giovani rapper che hanno già una storia musicale di tutto rispetto alle spalle e sono amati dai ragazzi che seguono il genere rap/trap.

Sabato 17 agosto si rinnova l’appuntamento con il Rione Carnevale 167 ovest campi alti a mare con i propri concittadini del quartiere. Per il terzo anno consecutivo, nel quartiere 167 ovest a Follonica, alla pista mattonellata di via Togliatti, al via la festa “167 sotto le stelle”, una serata all’insegna della convivialità, della musica e del ballo in compagnia di Max Paradise Orchestra. Esposizione delle 500. Punto ristoro e bar aperti. LINK

GAVORRANO – Solitudini amare… o solitudini a mare. Si muove su un doppio registro lo spettacolo che la compagnia Katzenmacher metterà in scena sabato 17 agosto, alle 21,30, alla ex miniera di Ravi Marchi per la stagione teatrale del Teatro delle rocce. LINK

GROSSETO – Festambiente si terrà dal 14 al 18 agosto a Rispescia, località Enaoli, Grosseto. Sul palco del festival, sabato 17 agosto salirà Carmen Consoli. Il concerto inizierà alle 22.30. Ma Festambiente non è solo concerti, è anche cinema, dibattiti, degustazioni. Il programma completo della giornata a questo LINK.

L’arpa e la voce di Cecilia per il sabato sera alla Cava di Roselle (Grosseto). Sabato 17 agosto, alle 22.30, salirà sul palco della ex Cava di pietra una degli enfant prodige della musica italiana, Cecilia, che porterà in Maremma una tappa del suo tour per la presentazione del secondo disco, “Cupid’s catalogue”. LINK

Si apre un nuovo fine settimana di spettacoli al Porto della Maremma a Marina di Grosseto, con gli appuntamenti de “Le sere al Porto 2019″. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la kermesse intrattiene il pubblico di tutte le età nel mese di agosto con serate #family,#dance #livemusic. Il programma delle serate a questo LINK.

Inferi, labirinti, vivande, vino. E’ “Infernalia”, la rappresentazione teatrale ancora in scena all’anfiteatro romano nell’area archeologica di Roselle nell’ambito dell’Estate rosellana 2019. Sabato 17 e domenica 18 agosto alle 21.15 sarà possibile assistere allo spettacolo allestito dall’associazione Polis 2001 per la regia di Francesco Tarsi. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Nella notte di San Lorenzo, sul corso di Magliano, alle 21 la Pro loco ha organizzato un concerto di pop rock con i Boncure, mentre a Montiano a partire dalle 21,30, si terrà il concerto del gruppo La Tribù Clandestina. LINK

Inaugurazione della mostra “Spiriti erranti” di Franziskus Schmid alle 18 alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima. L’artista vive e lavora in Germania e in Italia, a Monterotondo Marittimo. Il suo spirito nomade è costituito da un mix tra gli studi artistici fatti a Monaco e i lunghi viaggi in Oriente, alla scoperta di genti e paesi lontani. L’idea di “Spiriti erranti” nasce da un viaggio a piedi che Schmid compie, una ventina di anni fa, da Monaco a Roma e poi in Abruzzo, sulla Majella.

Questo importante viaggio, col tempo, diventa per lui il serbatoio da cui attingere forme, idee, espressioni artistiche, emozioni, colori. Una selezione delle opere ad esso ispirate si può ammirare dal 17 agosto al 2 settembre presso la Galleria Spaziografico a Massa Marittim, con orario 18.00-20.00 e 21.00-23.00.

Oltre all’INAUGURAZIONE di SABATO 17 Agosto alle ORE 19.00, si potrà conversare con l’Artista e gli altri amici con un bicchiere di sangria in mano SABATO 24 Agosto dalle ore 18.00 alle ore 23.00.

MONTEROTONDO MARITTIMO – Sabato 17 e domenica 18 agosto, a Monterotondo Marittimo, per le vie del centro storico, dalle 17 alla mezzanotte torna l’amatissimo Vademecum, “Dammi la mano”, il Festival delle arti di strada, con spettacoli di teatro, musica, giocoleria, ma anche cibo, artigianato e tanto divertimento. Ingresso libero. LINK

PITIGLIANO – Sabato 17 agosto, alle 19, in piazza della Repubblica di Pitigliano appuntamento con La Tombola e a seguire live music Tre pazzi avanti, in collaborazione con Bar degli archi. LINK

SANTA FIORA – Sabato 17 agosto, tutti a veglia con la Notte Bianca a Santa Fiora: negozi aperti, artigianato, animazione, musica e cibo di qualità per le vie del centro storico. LINK

SCANSANO – Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine

scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura. L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura. Ecco il programma LINK.

Inaugurerà sabato 10 agosto la mostra che Dino Petri dedica a Scansano, suo paese natio. In mostra opere caratterizzate dai linguaggi artistici che Petri predilige: la grande pittura ad olio, l’acquerello, l’incisione ad acquaforte, tecnica coltivata in tanti anni di attività prediligendo sempre il tema figurativo. La mostra è allestita nella Galleria “Il Dentro” in via Vittorio Emanuele II. LINK

SCARLINO – Sabato 17 agosto alle 21:30 il Terre di Maremma Classica-Jazz Festival, organizzato dall’agenzia Euromusic Classica con la direzione artistica di Marcello Appignani, approda in piazza della Stella nel centro storico di Scarlino. LINK

SEMPRONIANO – Dal 3 al 18 agosto, dalle 16.30 alle 20, nella Sala Oreste Fedri di Petricci (Semproniano) ospita la mostra collettiva d’arte “Segretamente”. Nel piccolo borgo di Petricci, con la collaborazione del Comune di Semproniano e dell’associazione “Il Campanile”, sono esposte opere di pittura e scultura di undici artisti che, per il quarto anno consecutivo, offrono un’occasione di indagare delle emozioni attraverso i loro sguardi. LINK

SORANO – Al via la 39esima Mostra dell’artigianato di Orano “Viaggio nelle eccellenze del territorio”. La manifestazione si terrà a Sorano dal 13 al 18 agosto dalle 11 alle 23. Tra le altre cose, alla Mostra dell’Artigianato potete trovare artisti, modernariato, laboratori, prodotti locali a km0, animazione, spettacoli. Di seguito il programma di questa edizione. Il programma completo delle giornate a questo LINK.

Dal 16 al 25 agosto prende il via l’undicesima stagione dell’attesa rassegna culturale “Sovana in arte”, allestita nel Palazzo Bourbon del Monte, gioiello rinascimentale attribuito al Vignola. A Sovana (Sorano) il 17 agosto alle 21.45 Maria de Martini, flauto dolce tra i più prestigiosi d’Europa, e Salvatore Carchiolo, cembalista di altrettanto valore, si esibiranno in un concerto di musica barocca. Tra gli altri, brani di Albinoni, Bach e Corellli. LINK

DOMENICA 11 AGOSTO

CAPALBIO – Si terrà dal 16 al 26 agosto, in piazza Magenta a Capalbio, la XIX Rassegna cinematografica di Capalbiomovie. Domenica 18 agosto proiezione di “Old man & the gun”. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”. Il pubblico potrà ammirare, per la prima volta, due opere recentemente attribuite a Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia. Le opere saranno esposte a Palazzo Centurioni dalle 18 alle 23 nei giorni 10 e 11 agosto e, successivamente, a Vetulonia al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi dal 13 agosto al 7 settembre. LINK

Domenica 18 agosto alle ore 19 remi in mare, si corre la 65esima edizione del Palio Marinaro. L’appuntamento è davanti al faro rosso, sul molo di ponente e l’arrivo è all’interno del porto canale. Alle 22:00, durante la serata musicale in piazza Orto del Lilli dal titolo “Emozioni in Palio” si svolgeranno le premiazioni degli equipaggi che hanno preso parte alle tre edizioni 2019 dei Pali castiglionesi: giovani, donne e senior.

GROSSETO – Festambiente si terrà dal 14 al 18 agosto a Rispescia, località Enaoli, Grosseto. Sul palco del festival, domenica 18 agosto salirà Alpha Blondy. Il concerto inizierà alle 22.30. LINK

Si apre un nuovo fine settimana di spettacoli al Porto della Maremma a Marina di Grosseto, con gli appuntamenti de “Le sere al Porto 2019″. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la kermesse intrattiene il pubblico di tutte le età nel mese di agosto con serate #family,#dance #livemusic. Il programma delle serate a questo LINK.

Fine giornata speciale con Tartamare domenica 18 agosto: appuntamento alle 18 a Marina di Grosseto per una passeggiata nei pressi della Fiumara per ammirare insieme il bosco illuminato dalla luce del crepuscolo e ascoltare i rumori degli animali che si riattivano dopo il caldo pesante del giorno. Con l’avvicinarsi del tramonto, ritorno in spiaggia per ammirare il panorama e ascoltare le storie dell’orizzonte. Davanti al mare, presso la KiteBeach Fiumara, un aperitivo per grandi e piccini. LINK

Il 18 agosto, alle 21.15, nella chiesa di Marina di Grosseto si terrà il Concerto lirico per la pineta, musica e testimonianze per la vita della pineta. Brani di Puccini, Verdi, Doninzetti, Bellini e Mozart. LINK

Inferi, labirinti, vivande, vino. E’ “Infernalia”, la rappresentazione teatrale ancora in scena all’anfiteatro romano nell’area archeologica di Roselle nell’ambito dell’Estate rosellana 2019. Sabato 17 e domenica 18 agosto alle 21.15 sarà possibile assistere allo spettacolo allestito dall’associazione Polis 2001 per la regia di Francesco Tarsi. LINK

MASSA MARITTIMA – Mostra “Spiriti erranti” di Franziskus Schmid alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima. L’artista vive e lavora in Germania e in Italia, a Monterotondo Marittimo. Il suo spirito nomade è costituito da un mix tra gli studi artistici fatti a Monaco e i lunghi viaggi in Oriente, alla scoperta di genti e paesi lontani. L’idea di “Spiriti erranti” nasce da un viaggio a piedi che Schmid compie, una ventina di anni fa, da Monaco a Roma e poi in Abruzzo, sulla Majella. Questo importante viaggio, col tempo, diventa per lui il serbatoio da cui attingere forme, idee, espressioni artistiche, emozioni, colori. Una selezione delle opere ad esso ispirate si può ammirare dal 17 agosto al 2 settembre presso la Galleria Spaziografico a Massa Marittim, con orario 18.00-20.00 e 21.00-23.00.

MONTE ARGENTARIO – Domenica 18 agosto alle 19 nella Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano si terrà la presentazione del libro di Mimmo Del Giudice “Interviste immaginarie”. Il libro contiene 40 ritratti semiseri non autorizzati di nuovi e vecchi politici, dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5S) a Giulio Andreotti. LINK

MONTEROTONDO MARITTIMO – Sabato 17 e domenica 18 agosto, a Monterotondo Marittimo, per le vie del centro storico, dalle 17 alla mezzanotte torna l’amatissimo Vademecum, “Dammi la mano”, il Festival delle arti di strada, con spettacoli di teatro, musica, giocoleria, ma anche cibo, artigianato e tanto divertimento. Ingresso libero. LINK

SANTA FIORA – Il Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica chiude il ciclo dedicato alla musica per ottoni e fiati domenica 18 agosto alle 21.15 all’Auditorium della Peschiera con il Nico Gori Swing 10tet in una nuova produzione promossa da Pisa Jazz e ideata da Nico Gori che vede alcuni giovani musicisti del territorio toscano al fianco di affermati artisti della costa tirrenica per la creazione di un formidabile ensemble swing. LINK

SEMPRONIANO – Dal 3 al 18 agosto, dalle 16.30 alle 20, nella Sala Oreste Fedri di Petricci (Semproniano) ospita la mostra collettiva d’arte “Segretamente”. Nel piccolo borgo di Petricci, con la collaborazione del Comune di Semproniano e dell’associazione “Il Campanile”, sono esposte opere di pittura e scultura di undici artisti che, per il quarto anno consecutivo, offrono un’occasione di indagare delle emozioni attraverso i loro sguardi. LINK

SORANO – Al via la 39esima Mostra dell’artigianato di Orano “Viaggio nelle eccellenze del territorio”. La manifestazione si terrà a Sorano dal 13 al 18 agosto dalle 11 alle 23. Tra le altre cose, alla Mostra dell’Artigianato potete trovare artisti, modernariato, laboratori, prodotti locali a km0, animazione, spettacoli. Di seguito il programma di questa edizione. Il programma completo delle giornate a questo LINK.