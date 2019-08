Svolta nell’omicidio di Filare, il sindaco ringrazia Carabinieri e magistratura

GAVORRANO – Un messaggio di ringraziamento ai carabinieri per le indagini che hanno portato ad una svolta nel caso dell’omicidio di Filare. È quello che è stato inviato dal sindaco di Gavorrano Andrea Biondi dopo aver appreso stamattina del fermo di una persona fortemente indiziata di essere il responsabile dell’omicidio.

«Non ho mai minimamente dubitato sulla capacità risolutiva delle nostre forze dell’ordine. Mi preme ringraziare i vari concittadini che hanno aiutato le indagini attraverso le loro segnalazioni, perché è importante mai girarsi dall’altra parte, per non fare si che atti violenti possano rimanere impuniti».

«Esprimo cordoglio ai familiari della vittima, che al di là della fedina penale e della nazionalità, avrà sicuramente persone care che stanno piangendo la sua scomparsa, e che saranno grati agli inquirenti per le indagini condotte in poco tempo».

«Sicuramente il controllo del territorio, in Maremma come in Italia, rimane una criticità da affrontare, come discusso nel comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico convocato ieri in Prefettura, e nel quale ho espresso massima collaborazione da parte del Comune di Gavorrano, per quanto riguarda azioni comuni».

«Tale vicenda ci lascia attoniti per quanto riguarda la criticità delle nostre campagne, usate anche per traffici illeciti o anche reati di minore entità come l’abbandono di rifiuti ingombranti e speciali. Una problematica alla quale difficile reagire, data la vastità del nostro territorio, e la scarsità di risorse rispetto al passato, ma anche grazie alle segnalazioni dei cittadini alle autorità competenti, non possiamo demordere».