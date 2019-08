Richard Gere in vacanza in Maremma: dopo Lampedusa fa tappa ad Isola del Giglio

ISOLA DEL GIGLIO – L’attore americano Richard Gere ieri era all’Isola del Giglio. Sono stati i colleghi di GiglioNews i primi a segnalare, su Instagram, la presenza di Gere sull’isola. Anche il sindaco, Sergio Ortelli, conferma la presenza dell’attore americano, protagonista di grandi film come “Ufficiale e gentiluomo”, “American gigolò”, “Pretty woman”, “Chicago”, “Autumn in New York” o “Hakiko”.

«Gere è arrivato con un motoscafo tender con alcuni amici, ha pranzato al ristorante “La margherita” al porto, e poi, verso le 16, è ripartito» conferma Sergio Ortelli. Gere in questi giorni era arrivato in Italia per dare il proprio sostegno al lavoro delle barche delle Ong che salvano i migranti nel Mediterraneo ed era salito anche sulla “Open arms” per poi fare una conferenza stampa a Lampedusa.