L’Orbetello riparte puntando sul settore giovanile

ORBETELLO – L’Orbetello Calcio si prepara per la prossima stagione sportiva del proprio settore giovanile con uno staff condotto dal responsabile dell’area tecnica Sergio Innocenti.

“Dopo una stagione esaltante – dice il responsabile del settore giovanile Ivan Poccia – che ha visto i nostri ragazzi brillare in tutte le categorie ci sembrava giusto fornire ai nostri ragazzi uno staff tecnico qualificato che continui ma soprattutto migliori il lavoro svolto in quest’ultimo anno. Sergio Innocenti dall’alto della sua esperienza di osservatore e del ruolo nella nazionale under 19 e under 18 metterà in campo tutta la sua pluriennale esperienza nel calcio professionistico a disposizione dei mister ma soprattutto dei ragazzi cercando di pianificare un lavoro univoco che porti i ragazzi a crescere in tutte le categorie con lavoro differenziato in base alle età, dai più piccolini ai più grandi”.

Lo staff sarà composto da un giusto mix di allenatori di esperienza e giovani ma tutti qualificati. Con il professor Giusti, Gianluca Turchetti, Vittorio Mandragora, Mauro Cecchi, Alioska Cianchetta, Michele Stefanelli , Mauro Larini, Andrea Valeri, Alessandro Gamberoni a cui si affiancheranno i preparatori dei portieri Carlo d‘amico e Mirko Ricci.