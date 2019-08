Incidente stradale: resta incastrato nell’auto in bilico sul ciglio della strada

SASSO D’OMBRONE – È finita fuori strada, in bilico sul ciglio della strada, con all’interno una persona incastrata. L’incidete è avvenuto nella zona di Sasso D’Ombrone, nel comune di Grosseto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale. L’auto è però finita in bilico sul bordo della strada, parzialmente sospesa in aria.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dall’abitacolo la persona rimasta incastrata e riportare la vettura sulla carreggiata.