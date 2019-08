Grosseto, oggi in campo per preparare la sfida con la Sangiovannese

GROSSETO – Pronti per il primo vero impegno della stagione. Oggi pomeriggio i ragazzi di mister Magrini sono tornati in campo per preparare la partita di domenica pomeriggio contro la Sangiovannese, primo vero test della stagione, valido per il primo turno di Coppa Italia.

Senza Boccardi, fuori per squalifica, mister Magrini dovrebbe partire con Giani trequartista e la collaudata coppia Galligani–Moscati davanti. A centrocampo Fratini e Viligiardi si giocano un posto davanti alla difesa, mentre le mezz’ali dovrebbero essere Cretella e Da Pozzo. Intanto la notizia più importante arriva dagli spogliatoi, visto che gli accertamenti hanno scongiurato fratture per William Consonni, mentre per sapere come stanno i legamenti ci sarà da aspettare l’esito della risonanza magnetica.

La società in vista della trasferta di domenica ha fatto sapere che “il parcheggio riservato alla tifoseria biancorossa è situato in strada ex regionale 69, a San Giovanni Valdarno”, in pratica la strada che costeggia il settore ospiti.