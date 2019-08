Follonica si rimette in moto: sarà una lunga stagione sotto canestro

FOLLONICA – Nonostante il caldo di metà agosto, il Follonica Basket Ottica Bracci riaccende i motori per la stagione 2019-2020 che la vedrà impegnata con molti gruppi.

Il primo gruppo a ripartire sarà la Promozione il 26 agosto al Palagolfo agli ordini per questo anno di Giancarlo Todeschini coach di Piombino già sulla panchina azzurra per diversi anni fino al 2010-11. La rosa della Promozione è stata rinforzata numericamente per evitare di trovarsi in difficoltà durante il campionato con l’arrivo di alcuni ragazzi da Venturina e Piombino e il rientro di alcuni ragazzi dagli studi universitari.

Nello stesso giorno inizieranno a sudare anche i ragazzi dell’Under 18 dello staff Giuliano Vichi- Dario Pietrafesa. I ragazzi al secondo anno in questo campionato sono attesi a dare continuità ai buoni risultati della seconda fase del precedente campionato . Anche qui alcune defezioni e alcuni rientri, pertanto il precampionato servirà anche ad amalgamare al meglio il gruppo, dal quale per un anno si allontanerà Andrea Babboni che frequenterà la quarta liceo linguistico in Russia.

IL terzo gruppo a riprendere gli allenamenti sarà quello guidato da Adriano Porciani vecchia conoscenza della società azzurra che , coadiuvato da Dario Pietrafesa, guiderà il gruppo Under 13.

La società sta effettuando contatti con altre società per verificare la possibilità di fare in proprio o in collaborazione anche l’Under 14 Regionale; anche questo gruppo sarebbe affidato allo stesso staff tecnico.

Passando al settore Minibasket, la società ha intenzione di iscriversi a tutte le categorie (Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli) per dare alle bambine e ai bambini che si iscriveranno ai corsi di cimentarsi anche nella parte leggermente più “agonistica” dell’attività sportiva. In queste fasce di età gli istruttori saranno Valter Giovani e Gianni Bertolotti. Inoltre la Società presenterà progetti di attività motoria con al centro la palla da minibasket anche nelle scuole elementari di Follonica.

Per quanto riguarda proprio il settore minibasket la società Follonichese ha deciso di attivare la promozione “porta un amico” che darà diritto a 50 euro di sconto sulla seconda rata della quota ai bambini e bambine già iscritti che porteranno almeno un nuovo iscritto o iscritta , mentre sono allo studio altre promozioni che saranno rese note a breve.

Per restare sempre in contatto con l’ASD Follonica Basket la società vi invita a visitare il nostro sito www.follonicabasket.it, oppure la pagina Facebook Follonica Basket, siamo attivi anche su twitter, cell 347-9176343.