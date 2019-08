Carriere del 19, Stella: «Il sindaco ha usato la festa per dividere. È lei la responsabile»

SCARLINO – «E sì che diceva di voler ricostruire un rapporto con i cittadini. Lei è la principale responsabile, fra le tante prese di posizione contro la precedente amministrazione, con i suoi rifiuti a collaborare, il continuo denigrare e le sue ripicche e strumentalizzazioni» così Marcello Stella, a nome del gruppo Scarlino insieme interviene sulla notizia che le Carriere del 19 quest’anno non si faranno e attacca il sindaco Francesca Travison.

«La festa usata per dividere e non per unire, il paese usato per suoi fini politici – prosegue Stella -. La festa è di tutti. Si era creata un’associazione locale per collaborare alle iniziative ma sembra che non ci sia stata intesa. I problemi ci sono ma il suo non è certo un atteggiamento di apertura per costruire assieme questo importante evento (ed anche altri) per valorizzare Scarlino».