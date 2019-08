Lutto a Follonica, l’Hockey annulla la presentazione della squadra

FOLLONICA – La società “Asd Follonica Hockey” in segno di lutto per la prematura scomparsa del piccolo Alessandro Liberti, ha deciso di annullare la presentazione della Squadra di A1 che prevista per questa sera.

Una decisione che è arrivata dopo la conferma della tragica notizia arrivata ieri. Anche il sindaco Andrea Benini aveva annunciato nella giornata di ieri il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo Alessandro.