GAVORRANO – Un motociclista è stato ferito nell’incidente in cui sono rimaste coinvolte una macchina e una moto in via Pascoli nella frazione di Filare, nel comune di Gavorrano.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10.20 di questa mattina. Ad avere la peggio il centauro, che è stato trasferito all’ospedale in ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Gavorrano.