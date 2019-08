FOLLONICA – Luminosi, bellissimi, come colui a cui erano dedicati. I fuochi d’artificio hanno illuminato il Golfo, una Follonica che non era mai stata tanto triste come in questi giorni. Dopo la morte del piccolo Alessandro la città si è scoperta vulnerabile, straziata.

Alessandro li amava tanto, quei fuochi d’artificio, per questo l’amministrazione comunale, in accordo con la famiglia, ha deciso di dedicare allo sfortunato bambino i fuochi del 14 agosto. Un sorriso dal cielo e verso il cielo da parte di tutta la città (foto Giorgio Paggetti).