100 pasticche di ecstasy Mdma: fermato il camper della droga. Due arresti

CAPALBIO – 100 pasticche di Mdma. È quanto è stato trovato in un camper che ieri sera è stato fermato dai Carabinieri della compagnia di Orbetello all’altezza di Capalbio, sull’Aurelia. Il camper è stato fermato alle 2 di notte, dai Carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli straordinari proprio in vista del Ferragosto.

All’interno sei persone, tra cui due giovani di Massa Carrara di 20 e 21 anni già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per reati connessi alla partecipazione a “rave party”. I due sono stati trovati in possesso di 50 pasticche per il peso di 50 grammi. I due ragazzi sono stati arrestati e si trovano in carcere a Grosseto.

Sempre ieri sera, nella zona di Capalbio, i militari hanno perquisito l’auto di un uomo di origini potentine. L’uomo si è innervosito alla presenza degli operatori, ed è stato trovato in possesso di circa un etto e mezzo di hashish.

Poco dopo, in località Prataccioni, un ragazzo di origini romane è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale ed è stato segnalato come assuntore. Non solo droga ma anche alcool sotto il mirino dei carabinieri. A cadere nella rete dei controlli un cittadino delle Filippine residente a Roma, trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,71 grammi-litro, un tasso superiore di circa tre volte il limite consentito dalla legge.

Nel complesso, i carabinieri della Compagnia di Orbetello (dieci tra uomini e donne in divisa e borghese), nel corso del servizio, hanno sottoposto a controllo circa 22 veicoli e 31 persone, ritirando sei patenti di guida e sottoposto a sequestro ai fini di confisca un’autovettura.