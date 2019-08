TuttoSagre: dal maccherone al calamaro, dal pollo alla zuppa di funghi. Ecco tutti gli eventi

GROSSETO – Torna anche in quest’estate 2019 la rubrica “Tutto Sagre in Maremma”, lo spazio che il nostro giornale dedica alle sagre e alle feste di paese che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto.

Da Roccastrada a Capalbio, da Arcidosso a Orbetello, ogni comune e ogni frazione ha una sua propria sagra che racconta spesso la cultura e l’identità di una comunità piccola o grande che sia.

Ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana e per l’inizio della prossima settimana. Per tutti gli altri eventi potete consultare la nostra guida Eventi – cosa fare a Grosseto.

Segnalazioni – Naturalmente, così come è accaduto anche la scorsa estate, aspettiamo le vostre segnalazioni: l’articolo è in continuo aggiornamento. Inviateci le segnalazioni delle sagre del vostro paese a redazione@ilgiunco.net.

Alberese – Dal 9 agosto al 25 agosto è Alberese in festa. Piatti tipici maremmani (stand gastronomici aperti dalle 19.30). La sagra si svolgerà al Campo sportivo comunale “Oliviero Francioli”. Martedì 13 agosto, alle 18, è in programma l’incontro di calcio Ragazzi speciali Blue soccer vs Fondazione il Sole. Mercoledì 21, invece, dalle 18 si terrà il “Memorial Giorgini”. Sabato 24 agosto, infine, il campo sportivo ospiterà l’amichevole (ore 18) A.s.d. Alberese vs Pianese juniores nazionali U19.

Albinia – Dal 5 al 14 agosto a Albinia si svolgerà la 48esima Sagra della Grigliata di carne e di pesce. Dal 16 al 19 agosto, invece, al via la Sagra del Pesce povero. Tutte le sere ballo con musica dal vivo. Stand gastronomici aperti dalle 19.30.

Arcidosso – Da venerdì 16 a domenica 18 agosto in località Le Macchie ad Arcidosso si terrà la 13esima edizione della Sagra della Patata Macchiaiola. Piatti tipici locali preparati a base di patate. Stand gastronomici aperti a pranzo (12.30) e a cena (19.30). Aperte anche le “frasche” con prodotti tipici locali a base di patate. Molti eventi in programma, tra musica, spettacoli, tornei e giochi per bambini.

Caldana – A Caldana (Gavorrano) dal 10 al 15 agosto è Festa di Mezz’agosto, arrivata alla sua 47esima edizione. Tutte le sere, dalle 19, ristorante con specialità tipiche locali. Giovedì 15 agosto aperto anche a pranzo. Area gioco attrezzata con gonfiabili per bambini. Di seguito il programma delle serate musicali. Mercoledì 14 agosto – Orchestra spettacolo con Francesco Di Napoli. Giovedì 15 agosto – Orchestra spettacolo con Crazy band.

Capalbio – Dal 17 al 23 agosto a Capalbio c’è la 23esima edizione della Sagra Gastronomica di fine estate. Il menù propone piatti tipici maremmani tra cui i tortelli, gnocchi, polenta, cinghiale alla cacciatora e carne alla brace. Gli stand gastronomici, aperti tutte le sere dalle 19.30, sono allestiti in piazza Due Pini.

Castiglione della Pescaia – Dall’8 al 14 agosto Sagra del Polpo e del Calamaro a Castiglione della Pescaia (Località Casa Mora – Palazzetto dello sport). Apertura stand gastronomici alle 19.30. Tutte le sere musica e ballo con le migliori orchestre.

Follonica – Dal 9 al 15 agosto a Follonica arriva la Sagra del Picio, della Donzella e della Rostinciana. Stand gastronomici aperte tutte le sere. Molte le specialità tipiche della cucina maremmana: non mancheranno i tortelli. Serate danzanti, esibizioni di scuole di ballo, intrattenimento per bambini e tombolata. La sagra si terrà in via dei Pini, pineta zona palazzi rossi.

Grilli – A Grilli, frazione del Comune di Gavorrano, c’è la 28esima Sagra del Tortello e Maccherone maremmano. La manifestazione si terrà nelle giornate del 17-18 e 24-25 agosto. Ristorante aperto dalle 19. Serate con live music: sabato 17 agosto con Crazy Band; domenica 18 agosto con Feeling Band; sabato 24 agosto con Viola Vivarelli; domenica 25 agosto con Alessandra Magic Band.

Marina di Grosseto – Dall’1 al 18 agosto Sagra del Tortello a Marina di Grosseto, il località Il Cristo. Stand gastronomici con piatti tipici maremmani aperti dalle 19.30. Dalle 21.30 serate musicali e danzanti.

Dal 12 al 19 agosto al campo sportivo di Marsiliana (Manciano) si terrà la Sagra dei Pici e dello Zafferano. Stand gastronomici con piatti tipici maremmani aperti tutte le sere dalle 19.30. Nel menù piatti con zafferano purissimo di Maremma. Serate danzanti, gonfiabili per bambini e estrazione della lotteria. Nelle giornate del 10 e del 18 agosto parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Montepescali – Al via la 43esima Sagra del Cinghiale maremmano a Montepescali (Grosseto), che si terrà dal 3 al 15 agosto. Apertura stand gastronomici alle 19.30. Servizio gratuito e continuato di navetta. Musica dal vivo tutte le sere.

Montiano – Torna al campo sportivo di Montiano, frazione del comune di Magliano in Toscana, la tradizionale Sagra d’Estate. L’appuntamento è dal 9 al 18 agosto. Sono molte le specialità che si potranno gustare. Le proposte che possiamo trovare nel menù della sagra spaziano dalle donzelle con prosciutto toscano alla pappa al pomodoro, dalle pappardelle al cinghiale ai tortelli al ragù, per non parlare dell’acquacotta, della carne alla brace, del cinghiale alla cacciatora o dello stinco con patate arrosto. Molto ricca anche la selezione dei vini, con i rossi che vanno dal Sangiovese al Morellino, senza dimenticare i bianchi come il Vermentino. Gli stand gastronomici aprono ogni sera dalle 19:30. Dopo cena la festa prosegue con la musica dal vivo, spettacoli e animazione.

Montieri – Nei giorni 4-11-15-18 agosto a Montieri si terrà la 46esima Sagra della Bistecca. Stand gastronomici aperti sia a pranzo, dalle 12, che a cena, dalle 19.30. Pomeriggi all’insegna della musica.

Orbetello – Dall’8 al 14 agosto a Orbetello si terrà la Sagra del Pesce. Dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici, con un menù ricco di specialità ittiche e non. Tra i piatti che si potranno gustare spiccano quelli della tradizione marinara, preparati con il pesce della zona. L’evento si terrà al campo sportivo “Ottorino Vezzosi” con ingresso dall’ex-idroscalo, subito fuori dalle porte della città e quindi dal centro storico.

Pescina – A Pescina (Seggiano), dal 10 al 15 agosto, 32esima Sagra della Scottiglia. Stand gastronomici aperti dalle 20. Giovedì 15 agosto aperti anche a pranzo dalle 12.30. Tutte le sere intrattenimento e musica dalle 21.30.

Petricci – Il 14-15 agosto e il 17-18 agosto a Petricci (Semproniano) si terrà la Festa d’estate. Gli stand gastronomici apriranno a partire dalle 19.30. Mercoledì 14 agosto aperti anche a pranzo dalle 12.30. Ecco il programma delle serate. Mercoledì 14 agosto, alle 21.30, intrattenimento musicale con Chiara e Graziano. Giovedì 15 agosto, alle 18.30, spettacolo di falconeria “Rapaci e falconieri – I rapaci guardiani dei cieli”. Venerdì 17 agosto, dalle 21.30, intrattenimento musicale con Debby. Sabato 18 agosto, alle 21.30, Musica live con Le Aquile e i Polifenoli.

Pomonte – Pomonte, frazione del comune di Scansano, ospita la tradizionale Sagra della Zuppa di Funghi. La 28esima edizione dell’evento si terrà da mercoledì 7 a domenica 11 agosto. La sagra è dedicata alla zuppa di funghi, piatto tipico dell’entroterra grossetano, che sarà proposta insieme alle altre specialità locali. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere dalle 19:30. Dopo cena si prosegue con un ricco programma di spettacoli e musica dal vivo. Durante la festa sarà presente anche una mostra di trattori d’epoca.

Porto Ercole – Dal 16 al 26 agosto a Porto Ercole (Monte Argentario) c’è la 26esima Sagra della Ficamaschia. La Ficamaschia è un pesce azzurro molto comune nelle acque dell’Argentario. Gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere dalle 19.30. La sagra si terrà ai locali della Polisportiva Porto Ercole in via dei Molini.

Roccalbegna – Dal 12 al 15 agosto 38esima Sagra del Biscotto salato a Roccalbegna. Ogni sera dalle 19.30 apertura stand gastronomici, musica, concerti e tanto divertimento.

Roccatederighi – Al Parco di San Martino a Roccatederighi (Roccastrada) giovedì 15 agosto a pranzo è Tortellata di Ferragosto. Menù fisso a 20 euro con: tortelloni al ragù, rostinciana, coscia di pollo arrosto, donzelle fritte, pomodori, cocomero, acqua e vino. Servizio da asporto dalle 11.45 alle 12.30. Prenotazioni al 3333308202 – 3385962237.

San Quirico di Sorano – Dal 17 al 25 agosto a San Quirico di Sorano si terrà la 57esima Sagra del Pollo. Gli stand gastronomici aprono alle 19. Tutte le sere serate danzanti e spettacoli. Domenica 18 (19.30), giovedì 22 (21.30) e domenica 25 agosto (19.30) tombola con ricchi premi.

Sant’Andrea – La 28esima edizione della Sagra del Baccalà di Sant’Andrea, frazione del comune di Magliano in Toscana, è prevista dal 7 al 15 agosto. Nel menù potrete trovare numerose specialità a base di baccalà nonché altri piatti tipici maremmani. Ottimo anche l’offerta dei vini, tra i quali spicca il Morellino di Scansano, la cui zona di produzione inizia nelle colline circostanti. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.

Santa Fiora – Da sabato 10 a domenica 18 agosto allo stadio comunale di Santa Fiora si terrà la 38esima edizione della Sagra dell’Acqua Cotta. Stand gastronomici aperti tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Venerdì 16 agosto, dalle 7.30, tradizionale Trippata della Fiera di san Rocca.

Sassofortino – A Sassofortino, frazione del comune di Roccastrada, dal 9 al 15 agosto, al via la 42esima edizione della Sagra del Maccherone. L’evento si tiene nel luogo più suggestivo del paese, al Parco comunale della Fonte di Vandro. Il menù è basato su ricette della tradizione maremmana. Tra le specialità proposte ovviamente i maccheroni, ma anche i tortelli maremmani, il cinghiale alla cacciatora, la trippa e i fagioli all’uccelletta. Gli stand gastronomici saranno aperti la sera a cena dalle 19.30 e la domenica e a Ferragosto anche a pranzo dalle 12.30. Molti eventi animeranno la sagra: tra questi non mancherà la musica dal vivo.

Scansano – Dal 13 al 18 agosto al campo sportivo di Scansano c’è la Sagra del Morellino e della Brace. Ogni sera stand gastronomici aperti dalle 19. Tutte le sere musica dal vivo a partire dalle 21.30. Domenica 18 agosto alle 18, Pesca sportiva scansanese Tubertini organizza la Gara di lancio di precisione. Alle 21.30 la “Settima onda”, cover band dei Nomadi.

Seggiano – Al via a Seggiano la Sagra del Picio, che si terrà da mercoledì 14 a domenica 18 agosto. Gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere alle 19.30. Nelle giornate di giovedì 15 e domenica 18 agosto saranno aperti anche a pranzo a partire dalle 12.30. Numerosi gli spettacoli serali: il 14 agosto saliranno sul palco di Seggiano gli Sciapò Trio Acustico, mentre la serata di ferragosto sarà animata da Hobo Blues Crew. Venerdì 16 agosto sarà la volta del Conte Max e il suo live show. Infine, la serata di domenica 18 agosto sarà dedicata ad un grande Torneo di Briscola, a partire dalle 21.30.

Selva – Dal 13 al 15 agosto a Selva, frazione di Santa Fiora, si terrà la Sagra della Cipolla. Stand gastronomici aperti dalle 19.30. Giovedì 15 agosto aperti anche a pranzo su prenotazione (333.6333687). Durante l’intera manifestazione sarà possibile assaggiare la gustosa cipolla della Selva in agrodolce, fritta, e arrosto e anche nella ricetta con le sarde in saor. Nel menù presenti vari primi, come i tortelli e le penne al ragù e la carne alla brace.

Sorano – Al via a Sorano la 55esima Sagra del Prosciutto e del Formaggio soranese, che si terrà dal 9 al 25 agosto. Tanti eventi accompagneranno i 17 giorni di festa nel suggestivo paese nel tufo. Oltre alle numerose serate di musica e spettacolo si segnala: il tombolone alle 20 di giovedì 15 agosto; la 50esima marcia longa Sovana – Sorano alle 18 di venerdì 16 agosto; visita guidata Sorano nascosta alle 21.30 di martedì 20 agosto e di venerdì 23 agosto.

Vetulonia – Dal 16 al 18 e dal 21 al 24 agosto a Vetulonia (Castiglione della Pescaia) si terrà la Sagra del Porco. Specialità a base di maiale e cinghiale. Nel menù anche tortelli maremmani freschi. Gli stand gastronomici resteranno aperti dalle 19.30 alle 22.30. Tutte le sere musica dal vivo.