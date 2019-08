Sport: ecco come candidarsi al premio Leone d’argento

ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando e il modulo segnalazione per il premio Leone d’argento per l’anno 2018, riconoscimento in favore di persona fisica e/o squadre/associazioni sportive che si siano particolarmente distinte nel campo dello sport in ambito nazionale e internazionale. Il riconoscimento può essere assegnato anche alla “memoria”, ovvero a personalità venute a mancare nel corso del 2018, anche in conseguenza del gesto e/o dell’azione compiuta.

Il Premio “Leone d’Argento” prevede tre categorie di riconoscimento: “Atleta nel mondo”; “Atleta in Italia”; “Società Sportiva dell’anno”.

La domanda, in carta semplice e redatta secondo i moduli predisposti dall’Ufficio sport del Comune, deve contenere le seguenti indicazioni:

– generalità del soggetto proponente la/le candidatura/e;

– generalità dell’atleta candidato e descrizione schematica dei risultati sportivi conseguiti nell’anno 2018;

– dati della squadra/associazione sportiva candidata e descrizione schematica dei risultati sportivi conseguiti nell’anno 2018.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità del presidente dell’associazione sportiva che attesta la veridicità dei dati riportati.

La domanda, indirizzata al Comune di Orbetello – Ufficio sport, deve essere fatta pervenire, entro il 6 settembre 2019 , all’Ufficio Protocollo Piazza del Plebiscito 1 – 58015 Orbetello – protocollo@pec.comuneorbetello.it.

Il bando completo a questo LINK. Modulo segnalazione a questo LINK.