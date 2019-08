San Rocco a Marina, scatta il divieto di vendita: stop a bottiglie e lattine

MARINA DI GROSSETO – In occasione della festa patronale di San Rocco e dello spettacolo pirotecnico a Marina di Grosseto, venerdì 16 agosto, per motivi di sicurezza legati alla presenza di un elevato numero di partecipanti previsti come ogni anno, sarà in vigore una ordinanza sulla vendita delle bevande.

In particolare, dalle 20 del 16 agosto alle 2 di sabato 17 agosto, nel centro abitato di Marina, sarà vietato vendere per asporto bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o metallo (lattine), negli esercizi pubblici e commerciali e in ogni altra analoga struttura di vendita e somministrazione (quali circoli privati, spacci interni, mense, strutture ricettive, esercizi artigianali, ecc.), anche in forma ambulante o con forme automatiche di distribuzione.

L’ordinanza completa a questo LINK.