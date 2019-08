FOLLONICA – “La giornata in ricordo di Leonardo Papini è stata un successo” raccontano dalla cooperativa sociale Melograno, che gestisce la Spiaggia Tangram, stabilimento balneare attrezzato e a fruibilità universale sul litorale follonichese.

Leonardo Papini era un ragazzo disabile di Pontedera che ogni anno trascorreva, insieme alla famiglia, le proprie vacanze estive a Follonica, alla Spiaggia Tangram. Una malattia lo costrinse in sedia a rotelle fin da piccolo. Cinque anni fa, a seguito di una crisi respiratoria, Leonardo moriva a soli 18 anni.

Da quel tragico evento, ogni anno, la Spiaggia Tangram organizza un torneo di bocce in ricordo di Leonardo, al quale partecipano sempre in numerosi. Quest’anno, al “Quinto memorial Leonardo Papini” sono stati 32 gli iscritti, 16 adulti e 16 bambini. Grande partecipazione anche del pubblico in spiaggia, che ha assistito alla “gara” con interesse e entusiasmo. Il torneo si è concluso con la vittoria di Maurizio Mozzato, al secondo posto Giacomo Fedeli.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla fondazione “Leonardo nel cuore”, creata dai genitori di Papini dopo la sua morte.

Oltre ai giocatori e al pubblico, hanno partecipato alla giornata in memoria di Leonardo Papini Giancarlo Procaccini, organizzatore dell’evento, Massimo Iacci, presidente della cooperativa sociale Melograno, e Andrea Benini, sindaco di Follonica.

Per noi alla Spiaggia Tangram in occasione del “Quinto Memorial Leonardo Papini” c’era Giorgio Paggetti, che ha scattato qualche foto.