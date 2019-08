Magliano, gli eventi di questa settimana: ospite d’eccezione l’ex direttore de Il Sole 24 Ore

MAGLIANO IN TOSCANA – Sarà il giornalista Roberto Napoletano il protagonista principale di questa settimana a Magliano in Toscana. Venerdì 16 agosto alle 18,30, nel Giardino del Torrione, l’ex direttore de Il Sole 24 Ore presenterà il suo libro “Apriamo gli occhi”. Un testo in cui Napoletano analizza i rischi che corrono i risparmi degli italiani da un governo populista-sovranista, ma anche quella che deve essere la battaglia per evitare un nuovo 1929, il tutto spiegato con dati ufficiali e rivelazioni inedite.

Oltre ad aver diretto il principale giornale economico italiano, napoletano vanta collaborazioni illustri, come quelle con il Corriere della sera, il Mondo ed il Mondo Economico. Quello tra Roberto Napoletano e Magliano è un connubio che è iniziato lo scorso anno, quando presentò la sua precedente pubblicazione, e che proseguirà il 16 agosto con un dibattito che coinvolgerà direttamente le persone cui lui si rivolge con una lettera affinché prendano coscienza della situazione attuale. L’evento è organizzato dal Comune di Magliano.

“Avere di nuovo con noi Roberto Napoletano – spiega il consigliere delegato alla Cultura Doriana Melosini– è una conferma di come la nostra proposta sia di qualità. Crediamo infatti che il confronto tra il territorio e personaggi di questo spessore pongano il nostro comune come un riferimento di alto spessore culturale”.

Tanti anche gli spettacoli musicali in programma nelle giornate che precedono e seguono il Ferragosto. Mercoledì 14 agosto, alle 19,30, al Kaleidos Cafè in occasione dello schiuma party, la Pro Loco di Magliano, nello chalet di fronte al bar, organizzerà un’apericena a buffet.

Alle 21,30 a Montiano il Comune e la Commissione Pari Opportunità presenteranno “Vite Sbeccate”, l’ultimo romanzo della scrittrice maglianese Dianora Tinti.

Nella serata del 16 al Bar Il Barcollo andrà in scena il Festival del Piano Bar.

Sabato 17 agosto alle 21,30 al Bar Il Molino sarà invece la solidarietà ad essere protagonista con una serata in beneficenza in favore di “Save the Children”.

Nella serata di domenica 18 agosto, invece, la Pro Loco di Magliano organizzerà un’esibizione degli allievi della scuola di Ballo Fred Astaire.

“E’ un periodo intenso e ricco di turisti – sostiene l’assessore al turismo ed agli eventi Camilla Mancineschi– Registriamo il gradimento dei nostri ospiti, ma anche dei maglianesi. Questa è una cosa che ci rende orgogliosi perché riusciamo a garantire una proposta che dia soddisfazione a tutti”.

“Gli eventi di questo fine settimana ci condurranno al momento clou della nostra estate – afferma il sindaco Diego Cinelli -. La parte finale del mese di agosto sarà infatti caratterizzata da Vinellando che quest’anno compie il traguardo dei 20 anni e che promuoverà il nostro territorio a livello nazionale”.