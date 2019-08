SCARLINO – Saltano le Carriere del 19. La tradizionale rievocazione storica che ha caratterizzato per anni le estati di Scarlino, nel 2019 non ci sarà: lo comunica il sindaco Francesca Travison. «Purtroppo, nonostante i tentativi di dialogo con le Contrade, non siamo riusciti nell’intento di riportare in paese la festa del 19 agosto».

«Subito dopo l’elezione a sindaco ho iniziato a lavorare per cercare di organizzare nuovamente la rievocazione storica con il format originale – dichiara il primo cittadino –. Ci siamo resi disponibili a supportare i gruppi rionali sia sul piano economico che su quello logistico. Con grande rammarico, abbiamo preso atto che sostanzialmente mancava la volontà di ricucire le fratture all’interno delle Contrade. Il risultato degli incontri quindi è stato negativo: le Carriere del 19 non verranno celebrate».

«Abbiamo cercato di riportare un clima di serenità e condivisione tra le varie realtà di Scarlino, ma non siamo riusciti nel nostro intento: il dispiacere più grande è per la comunità scarlinese, perché le Carriere non sono un mero evento turistico ma parte della tradizione del nostro Comune, che per anni ha aggregato i cittadini non solo durante quella giornata ma nel corso di tutto l’anno. Ma non vogliamo perdere di vista l’obiettivo e continueremo a lavorare per tornare a organizzare la festa del 19».