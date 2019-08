Il Follonica Gavorrano fa spese dal Sassuolo: arriva un difensore

FOLLONICA – Il Follonica Gavorrano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Stefano Ferraresi, classe 2000, difensore, proveniente con la formula del prestito, dal Sassuolo, con il quale ha fatto la trafila delle giovanili.

A Stefano il più grande in bocca al lupo a per l’inizio della sua avventura in maglia rossoblù.